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Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605 купить с доставкой в Москве
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Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605

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Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 560 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392143
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х7
Вес, г.
667

Описание товара Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605

Набор включает все, что нужно маленькому кулинару для приготовления вкусного и полезного салата - листья салата, болгарский перец, лук, огурец, помидоры, авокадо, яйца. Также в комплект входят ложка, вилка и 2 бутылочки с оливковым маслом и уксусом. Набор из 36 предметов включает в себя войлочную салатную зелень (листья салата и кольца красного сладкого перца), деревянные овощи (морковь, помидоры, огурцы, лук и авокадо), яйцо, посуда (ложка и вилка), две бутылочки (масло и уксус).

Отзывы о товаре Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор включает все, что нужно маленькому кулинару для приготовления вкусного и полезного салата - листья салата, болгарский перец, лук, огурец, помидоры, авокадо, яйца. Также в комплект входят ложка, вилка и 2 бутылочки с оливковым маслом и уксусом. Набор из 36 предметов включает в себя войлочную салатную зелень (листья салата и кольца красного сладкого перца), деревянные овощи (морковь, помидоры, огурцы, лук и авокадо), яйцо, посуда (ложка и вилка), две бутылочки (масло и уксус).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Готовим салат в коробке VIGA 51605 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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