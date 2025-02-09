Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 000 руб.
1 590
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465013
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009
Подарите маленькому непоседе игрушка-стучалку от Viga Toys Гвоздики. В игровом наборе есть подставка с отверстиями, 6 разноцветных колышков и молоточек для их забивания. Такая игра понравится детям от 2 лет.Родителям важно обеспечить малышу преддошкольного возраста игровые материалы для интересного и безопасного познания мира. Стучалка Гвоздики Viga Toys хорошо подходит для этого. Деревянная игрушка поможет ребенку развить внимательность, усидчивость, зрительно-моторную координацию, мышцы рук, любознательность, цветовое восприятие. Развивающая игрушка привлекает внимание ребенка приятной расцветкой. Малыш научится удерживать в руках деревянный молоточек, попадать им по колышкам. Это хорошо для укрепления крупной моторики рук. Ребенок будет также исследовать детали набора: гладкое и приятное на ощупь дерево развивает осязание. Еще можно запомнить несколько цветов, в которые окрашены колышки.Комплект рекомендован для полезных игр дома, в детских садах и центрах развития.Размеры стучалки 20x10, 5x7 см. Все детали деревянной развивающей игрушки изготовлены из экологичного материала. Использованы гипоаллергенные краски.Игровой набор соответствует стандартам безопасности и качества EN71, ASTM.
Отзывы о товаре Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009
Источник: Яндекс Маркет
Таня Детская
Достоинства:
Комментарий:
Игрушка очень понравилась по качеству, я даже была удивлена. Из всех деревянных игрушек, которые я заказывала ребенку, эта идеальна. Отшлифована, залакирована, покрашена, никаких острых углов. Ребенок 1,2 пока еще тянет в рот и грызет, краска не сдирается Что касается игры, ребенок заинтересован, но пока больше вытаскивает палочки, чем стучит. Также для малышей такая игрушка будет достаточно тяжелая. Мы играем с ней всегда под присмотром и саму подставку ребенку в руки не даю.
Источник: Яндекс Маркет
Айгерим Б.
Достоинства:
Комментарий:
Сын любит играть и стучать молоточком, качество и эстетика в одном
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия О.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,все держится и ничего не вылетает.
Источник: Яндекс Маркет
Алина Р.
Достоинства:
Комментарий:
Выполнена качественно, все обработанно
Подарите маленькому непоседе игрушка-стучалку от Viga Toys Гвоздики. В игровом наборе есть подставка с отверстиями, 6 разноцветных колышков и молоточек для их забивания. Такая игра понравится детям от 2 лет.Родителям важно обеспечить малышу преддошкольного возраста игровые материалы для интересного и безопасного познания мира. Стучалка Гвоздики Viga Toys хорошо подходит для этого. Деревянная игрушка поможет ребенку развить внимательность, усидчивость, зрительно-моторную координацию, мышцы рук, любознательность, цветовое восприятие. Развивающая игрушка привлекает внимание ребенка приятной расцветкой. Малыш научится удерживать в руках деревянный молоточек, попадать им по колышкам. Это хорошо для укрепления крупной моторики рук. Ребенок будет также исследовать детали набора: гладкое и приятное на ощупь дерево развивает осязание. Еще можно запомнить несколько цветов, в которые окрашены колышки.Комплект рекомендован для полезных игр дома, в детских садах и центрах развития.Размеры стучалки 20x10, 5x7 см. Все детали деревянной развивающей игрушки изготовлены из экологичного материала. Использованы гипоаллергенные краски.Игровой набор соответствует стандартам безопасности и качества EN71, ASTM.
Комментарий:
Игрушка очень понравилась по качеству, я даже была удивлена. Из всех деревянных игрушек, которые я заказывала ребенку, эта идеальна. Отшлифована, залакирована, покрашена, никаких острых углов. Ребенок 1,2 пока еще тянет в рот и грызет, краска не сдирается Что касается игры, ребенок заинтересован, но пока больше вытаскивает палочки, чем стучит. Также для малышей такая игрушка будет достаточно тяжелая. Мы играем с ней всегда под присмотром и саму подставку ребенку в руки не даю.
Источник: Яндекс Маркет
Айгерим Б.
Достоинства:
Комментарий:
Сын любит играть и стучать молоточком, качество и эстетика в одном
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия О.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,все держится и ничего не вылетает.
Источник: Яндекс Маркет
Алина Р.
Достоинства:
Комментарий:
Выполнена качественно, все обработанно
Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стучалка-забивалка "Белый мишка" в коробке 44009
Достоинства:
Комментарий:
Игрушка очень понравилась по качеству, я даже была удивлена. Из всех деревянных игрушек, которые я заказывала ребенку, эта идеальна. Отшлифована, залакирована, покрашена, никаких острых углов. Ребенок 1,2 пока еще тянет в рот и грызет, краска не сдирается Что касается игры, ребенок заинтересован, но пока больше вытаскивает палочки, чем стучит. Также для малышей такая игрушка будет достаточно тяжелая. Мы играем с ней всегда под присмотром и саму подставку ребенку в руки не даю.
Достоинства:
Комментарий:
Сын любит играть и стучать молоточком, качество и эстетика в одном
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,все держится и ничего не вылетает.
Достоинства:
Комментарий:
Выполнена качественно, все обработанно