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Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет) купить с доставкой в Москве
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Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет)

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Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 1
Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 2
Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 3
Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 4
Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл
  • Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 1
  • Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 2
  • Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 3
  • Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 4
  • Бизиборд Анданте &quot;Умные шестеренки&quot; (мозаика, пазл, планшет) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 220 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 526270
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Характеристики

Бренд
АНДАНТЕ
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х3
Вес, г.
544

Описание товара Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет)

Пазл Анданте Умные шестеренки (мозаика, пазл, планшет) понравится любому малышу. Шестеренки - вызывает большой интерес у детей. Изначально родителям стоит познакомить малыша с новой игрушкой и самим показать принцип работы, чтобы помочь малышу разобраться с основными механическими процессами. В дальнейшем ребята без труда справляются с поставленной задачей, и уже используя свои навыки и фантазию. Планшет – очень многофункциональная игра, где можно поиграть с мозаикой, шестеренками, составлять пазл. На деревянную основу, кладутся карточки, закрепляются элементами мозайки, вставляются шестеренки, которые соединяются и взаимодействуют друг с другом в различных комбинациях. В процессе игры ребенок познакомится с принципами механики крутящихся шестеренок, научится располагать их на доске - основе таким образом, чтобы вращение одной шестеренки заставляло крутиться все остальные, которые с ней соприкасаются. Размер деталей таков, что он позволяет активно задействовать мелкую моторику. Помимо прочего тренируется память, внимание и логическое мышление.

Отзывы о товаре Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет)




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Характеристики
Бренд
АНДАНТЕ
Тип товара
Пазл
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Пазл Анданте Умные шестеренки (мозаика, пазл, планшет) понравится любому малышу. Шестеренки - вызывает большой интерес у детей. Изначально родителям стоит познакомить малыша с новой игрушкой и самим показать принцип работы, чтобы помочь малышу разобраться с основными механическими процессами. В дальнейшем ребята без труда справляются с поставленной задачей, и уже используя свои навыки и фантазию. Планшет – очень многофункциональная игра, где можно поиграть с мозаикой, шестеренками, составлять пазл. На деревянную основу, кладутся карточки, закрепляются элементами мозайки, вставляются шестеренки, которые соединяются и взаимодействуют друг с другом в различных комбинациях. В процессе игры ребенок познакомится с принципами механики крутящихся шестеренок, научится располагать их на доске - основе таким образом, чтобы вращение одной шестеренки заставляло крутиться все остальные, которые с ней соприкасаются. Размер деталей таков, что он позволяет активно задействовать мелкую моторику. Помимо прочего тренируется память, внимание и логическое мышление.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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