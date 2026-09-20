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Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739 купить с доставкой в Москве
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Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739

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Подвеска музыкальная Жирафики &quot;Мобиль Забавы&quot; 634739 - фото 1
Подвеска музыкальная Жирафики &quot;Мобиль Забавы&quot; 634739 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвес
  • Подвеска музыкальная Жирафики &quot;Мобиль Забавы&quot; 634739 - фото 1
  • Подвеска музыкальная Жирафики &quot;Мобиль Забавы&quot; 634739 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 130 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511082
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Характеристики

Бренд
Жирафики
Тип товара
Подвес
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х9
Вес, г.
800

Описание товара Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739

Мобиль это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений. Забавные зверюшки, прикрепленные к мобилю, поворачиваются по кругу, как карусели. Пытаясь следить за ними глазами, малыш учится фокусировать взгляд на объекте. Игрушки можно снимать и давать играть с ними ребенку отдельно. Изделие работает в двух режимах: кручение с музыкой и кручение без музыки. Игрушка работает от 3-х батареек типа АА 1, 5 V (в комплект не входят).

Отзывы о товаре Подвеска музыкальная Жирафики "Мобиль Забавы" 634739




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Характеристики
Бренд
Жирафики
Тип товара
Подвес
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Мобиль это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений. Забавные зверюшки, прикрепленные к мобилю, поворачиваются по кругу, как карусели. Пытаясь следить за ними глазами, малыш учится фокусировать взгляд на объекте. Игрушки можно снимать и давать играть с ними ребенку отдельно. Изделие работает в двух режимах: кручение с музыкой и кручение без музыки. Игрушка работает от 3-х батареек типа АА 1, 5 V (в комплект не входят).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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