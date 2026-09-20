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Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 купить с доставкой в Москве
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Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9

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Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 1
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 2
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 3
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 4
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 5
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 6
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 7
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 8
Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 1
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 2
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 3
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 4
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 5
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 6
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 7
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 8
  • Игра-пазл &quot;Деревья и что на них растет&quot; (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664156
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
10 пазлов, 80 деталей
Максимальный возраст
7
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х4
Вес, г.
580

Описание товара Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9

Развивающая игра Нескучные игры Пазл Деревья и что на них растет 8638 /9 понравится любому малышу. Игровой набор для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительно-двигательной координации, усидчивости и любознательности вашего малыша. В процессе игры у ребенка расширяются представления об окружающем мире и обогащается словарный запас.

Отзывы о товаре Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
10 пазлов, 80 деталей
Максимальный возраст
7
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игра Нескучные игры Пазл Деревья и что на них растет 8638 /9 понравится любому малышу. Игровой набор для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительно-двигательной координации, усидчивости и любознательности вашего малыша. В процессе игры у ребенка расширяются представления об окружающем мире и обогащается словарный запас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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