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Матрешка Нескучные игры "Теремок" 7 персонажей арт.Р-45/750 купить с доставкой в Москве
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Матрешка Нескучные игры "Теремок" 7 персонажей арт.Р-45/750

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Матрешка Нескучные игры &quot;Теремок&quot; 7 персонажей арт.Р-45/750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527727
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (7 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
260

Описание товара Матрешка Нескучные игры "Теремок" 7 персонажей арт.Р-45/750

Развивающая игрушка Нескучные игры Теремок Р-45/750 понравится любому малышу. Игрушка выполненаиз качественных материалов. Красители, использованные в ее оформлении, совершенно безвредны для жизни и здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры "Теремок" 7 персонажей арт.Р-45/750




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (7 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Теремок Р-45/750 понравится любому малышу. Игрушка выполненаиз качественных материалов. Красители, использованные в ее оформлении, совершенно безвредны для жизни и здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Матрешка Нескучные игры "Теремок" 7 персонажей арт.Р-45/750 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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