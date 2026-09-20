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Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 купить с доставкой в Москве
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Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5

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Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 1
Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 2
Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 1
  • Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 2
  • Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 410 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511426
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Характеристики

Бренд
СВСД
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (43 шт.), упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, г.
500

Описание товара Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5

Набор геометрических фигур для архитектурного конструирования среднего уровня сложности. Содержит 43 строительных элемента, с помощью которых Ваш ребёнок сможет построить более сложные фигуры. Одинаково хорошо подходит для индивидуальных и совместных игр. Развивает цветовосприятие и созидательность, прививает способность логически мыслить, учит усидчивости и желанию довести начатое дело до конца. Построив из нашего набора дом, замок или крепость, его можно комбинировать с другими, более мелкими игрушками. В любом случае, необходимо помочь ребёнку и построить хотя бы одну фигуру совместными усилиями. Это нужно для того, чтобы дать направление его размышлениям о возможных вариантах строительства. И помните главное: дети требуют к себе большего внимания, чем многие из нас могут уделить им. Для достижения семейной гармонии больше уделяйте времени своим детям.

Отзывы о товаре Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СВСД
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (43 шт.), упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Набор геометрических фигур для архитектурного конструирования среднего уровня сложности. Содержит 43 строительных элемента, с помощью которых Ваш ребёнок сможет построить более сложные фигуры. Одинаково хорошо подходит для индивидуальных и совместных игр. Развивает цветовосприятие и созидательность, прививает способность логически мыслить, учит усидчивости и желанию довести начатое дело до конца. Построив из нашего набора дом, замок или крепость, его можно комбинировать с другими, более мелкими игрушками. В любом случае, необходимо помочь ребёнку и построить хотя бы одну фигуру совместными усилиями. Это нужно для того, чтобы дать направление его размышлениям о возможных вариантах строительства. И помните главное: дети требуют к себе большего внимания, чем многие из нас могут уделить им. Для достижения семейной гармонии больше уделяйте времени своим детям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный набор СВСД Стена 43 эл. арт.5054/5248 /5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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