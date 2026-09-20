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3D Развивающая доска Нескучные игры "Обитатели пруда" арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 купить с доставкой в Москве
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3D Развивающая доска Нескучные игры "Обитатели пруда" арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25

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3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 1
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 2
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 3
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 4
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 5
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 6
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 7
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 8
3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 1
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 2
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 3
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 4
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 5
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 6
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 7
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 8
  • 3D Развивающая доска Нескучные игры &quot;Обитатели пруда&quot; арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 060 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524366
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (40 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1

Описание товара 3D Развивающая доска Нескучные игры "Обитатели пруда" арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25

Развивающая игрушка Нескучные игры Обитатели пруда, 7923 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре 3D Развивающая доска Нескучные игры "Обитатели пруда" арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы (40 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Обитатели пруда, 7923 понравится любому малышу. Выполнена из экологически чистого дерева, включает в себя хорошо обработанные детали, безопасные для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3D Развивающая доска Нескучные игры "Обитатели пруда" арт.7923 (Пруд) 37,5х30,5х1,2 см /25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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