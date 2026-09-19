Top.Mail.Ru
Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 1
Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 2
Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 1
  • Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 2
  • Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 760 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, г.
583

Описание товара Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064

Классическая игра лудо, в которую одновременно могут играть от 2 до 4 человек. Внутрення часть деревянной коробки служит игральной доской. В комплект входят 16 деревянных фигурок (по 4 каждого вида животных) и 4 кубика.

Отзывы о товаре Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Описание
Классическая игра лудо, в которую одновременно могут играть от 2 до 4 человек. Внутрення часть деревянной коробки служит игральной доской. В комплект входят 16 деревянных фигурок (по 4 каждого вида животных) и 4 кубика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...