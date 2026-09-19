Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 760 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, г.
583
Описание товара Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064
Классическая игра лудо, в которую одновременно могут играть от 2 до 4 человек. Внутрення часть деревянной коробки служит игральной доской. В комплект входят 16 деревянных фигурок (по 4 каждого вида животных) и 4 кубика.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Классическая игра лудо, в которую одновременно могут играть от 2 до 4 человек. Внутрення часть деревянной коробки служит игральной доской. В комплект входят 16 деревянных фигурок (по 4 каждого вида животных) и 4 кубика.
Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра Лудо в кор. VIGA 50064