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Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834 купить с доставкой в Москве
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Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834

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Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 1
Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 2
Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 1
  • Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 2
  • Пирамидки-кубики &quot;Дикие животные&quot;в коробке 50834 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 250 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417671
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики (9 шт.), упаковка
Материал
дерево
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
513

Описание товара Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834

Красочные деревянные кубики развивают мелкую моторику ребенка, способствуют тренировке внимательности и логики. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка

Отзывы о товаре Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики (9 шт.), упаковка
Материал
дерево
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Красочные деревянные кубики развивают мелкую моторику ребенка, способствуют тренировке внимательности и логики. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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