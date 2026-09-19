Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 250 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики (9 шт.), упаковка
Материал
дерево
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
513
Описание товара Пирамидки-кубики "Дикие животные"в коробке 50834
Красочные деревянные кубики развивают мелкую моторику ребенка, способствуют тренировке внимательности и логики. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
кубики (9 шт.), упаковка
Материал
дерево
Пол
унисекс
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Красочные деревянные кубики развивают мелкую моторику ребенка, способствуют тренировке внимательности и логики. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка
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