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Пирамида "Гигант" 13203 купить с доставкой в Москве
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Пирамида "Гигант" 13203

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Пирамида &quot;Гигант&quot; 13203 - фото 1
Пирамида &quot;Гигант&quot; 13203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Пирамида &quot;Гигант&quot; 13203 - фото 1
  • Пирамида &quot;Гигант&quot; 13203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
840 руб.  1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393620
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Характеристики

Бренд
Кнопа
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х14
Вес, г.
640

Описание товара Пирамида "Гигант" 13203

Игрушка тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия, выполнена из качественных, безопасных для ребенка материалов.

Отзывы о товаре Пирамида "Гигант" 13203




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Кнопа
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка тренирует мелкую моторику, способствует развитию цветового восприятия, выполнена из качественных, безопасных для ребенка материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пирамида "Гигант" 13203 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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