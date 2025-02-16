Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука
Новая версия популярнейшего звукового плаката "Говорящая Азбука" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать русский язык. Дополнения в плакат были внесены в соответствии с пожеланиями родителей и педагогов. В процессе пользования плакатом можно познакомиться не только с "именем" буквы, но и её звуком и порядковым номером, услышать стихи и весёлую песенку про алфавит. Имеет 7 режимов работы.
Режимы:
Свободный выбор букв;
Изучение – воспроизведение алфавита;
Знакомство со звуками;
Звучит весёлая песенка про алфавит;
Звучит стихотворение о предмете на картинке;
Произносятся цифры, соответствующие буквам;
Ищем предмет или отгадываем загадку;
Экзамен. Проверка знания алфавита.
Плакат имеет влагозащитную поверхность и может располагаться на столе или на стене. Размер плакатов 470х585 мм. Для экономии батареек предусмотрено автоматическое выключение плаката при отсутствии активных действий в течение 5 минут. Предусмотрена регулировка громкости воспроизведения звуков. Поставляется с 3 батарейками размером ААА, напряжением 1,5 В. Соблюдайте полярность!
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Новая версия популярнейшего звукового плаката "Говорящая Азбука" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать русский язык. Дополнения в плакат были внесены в соответствии с пожеланиями родителей и педагогов. В процессе пользования плакатом можно познакомиться не только с "именем" буквы, но и её звуком и порядковым номером, услышать стихи и весёлую песенку про алфавит. Имеет 7 режимов работы.
Режимы:
Свободный выбор букв;
Изучение – воспроизведение алфавита;
Знакомство со звуками;
Звучит весёлая песенка про алфавит;
Звучит стихотворение о предмете на картинке;
Произносятся цифры, соответствующие буквам;
Ищем предмет или отгадываем загадку;
Экзамен. Проверка знания алфавита.
Плакат имеет влагозащитную поверхность и может располагаться на столе или на стене. Размер плакатов 470х585 мм. Для экономии батареек предусмотрено автоматическое выключение плаката при отсутствии активных действий в течение 5 минут. Предусмотрена регулировка громкости воспроизведения звуков. Поставляется с 3 батарейками размером ААА, напряжением 1,5 В. Соблюдайте полярность!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Говорящая азбука выше всяких похвал. ягтличное оформление и удобный размер. Рэегулируемый звук, обучающее программное обеспечение невероятно понятное, ребёнка учить азбуке, счету очень удобно, интересно. Не уверена, что родитель, близкие для ребенка люди или репетитор смогут также толково и интересно обучать ребенка. Спасибо производителю за качество и умеренную стоимость отличного гаджика!
Отзывы о товаре Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Говорящая азбука выше всяких похвал. ягтличное оформление и удобный размер. Рэегулируемый звук, обучающее программное обеспечение невероятно понятное, ребёнка учить азбуке, счету очень удобно, интересно. Не уверена, что родитель, близкие для ребенка люди или репетитор смогут также толково и интересно обучать ребенка. Спасибо производителю за качество и умеренную стоимость отличного гаджика!