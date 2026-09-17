Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1200-P 1,2 л
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 350 руб. 3 493 руб.
В наличии
Код товара: 50776
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 350 руб. -33%
3 493 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Объем, л
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, г.
760
Описание товара Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1200-P 1,2 л
Выполненный из прочной нержавеющей стали, покрытой защитным прозрачным лаком, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Выполненный из прочной нержавеющей стали, покрытой защитным прозрачным лаком, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1200-P 1,2 л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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