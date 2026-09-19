Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 640 руб. 2 608 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 437300
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.4
Особенности
вакуумный, непроливайка, с ситечком, носик для питья
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
295
Описание товара Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл
Термос-кружка с фильтром из нержавеющей стали, благодаря которому можно быстро и легко заваривать любимые напитки, плюс удобное горлышко не позволит вам обжечься. Защитная силиконовая наклейка обеспечивает устойчивость термос-кружки на любой поверхности, а специально сконструированная крышка гарантирует герметичность закрывания.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.4
Особенности
вакуумный, непроливайка, с ситечком, носик для питья
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
8
Страна производитель
Китай
Термос-кружка с фильтром из нержавеющей стали, благодаря которому можно быстро и легко заваривать любимые напитки, плюс удобное горлышко не позволит вам обжечься. Защитная силиконовая наклейка обеспечивает устойчивость термос-кружки на любой поверхности, а специально сконструированная крышка гарантирует герметичность закрывания.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термокружка Biostal NMT-400Z-C 400 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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