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Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W

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Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 1
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 2
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 3
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 4
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 5
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 5
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
5 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х19х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W

Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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