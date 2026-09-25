Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-GV2SE ZALMAN
**Блок питания ПК Zalman ZM800-GV2SE 800W 80+Bronze 230V PSU (EU)** Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы и поможет раскрыть их потенциал. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 800 Вт. * Соответствие стандарту 80PLUS: Bronze. * Система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм. * Тип PFC: активный. **Преимущества:** * **Высокое качество и надёжность.** Блок питания Zalman изготовлен из высококачественных компонентов и прошёл строгие испытания на соответствие стандартам Cybenetics (Silver). * **Эффективность и энергосбережение.** Благодаря активному PFC и соответствию стандарту 80PLUS Bronze, блок питания обеспечивает высокую эффективность и помогает снизить энергопотребление системы. * **Универсальность.** Блок питания имеет четыре разъёма 6 + 2pin PCI-E, что позволяет подключить различные компоненты системы, включая видеокарты. * **Стильный дизайн.** Чёрный цвет блока питания гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Блок питания Zalman ZM800-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность. Он станет надёжной основой для вашей компьютерной системы и поможет ей работать на полную мощность.
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