Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
Блок питания Zalman — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечат стабильное питание всех компонентов системы. С мощностью в 800 Вт этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных компонентов ПК, включая современные видеокарты, так как он оснащен двумя разъемами питания 6+2 pin специально для этой цели. Блок питания выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Охлаждение устройства обеспечивается одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную рабочую температуру и снижая риск перегрева. Отстегивающиеся кабели отсутствуют, однако доступное количество разъемов позволяет подключить все необходимые устройства, включая 8 разъемов SATA для накопителей и периферии. Для подключения материнской платы предусмотрен универсальный разъем питания 20+4 pin, а для процессора предусмотрено 8+4+4 pin, что дает гибкость в выборе различных конфигураций. Вес блока питания составляет 1,85 кг, что говорит о его прочности и надежности. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Zalman является достойным выбором для тех, кто ищет качественное питание без переплаты за лишние функции. Производится это устройство в Китае под брендом Zalman, который известен своей надежностью и инновационными решениями в области охлаждения и питания ПК. Данный блок питания предназначен для использования в персональных компьютерах и идеально подходит для сборок средней и высокой производительности.
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