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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80

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Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 1
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 2
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 3
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 4
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 5
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 6
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 7
Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 1
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 2
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 3
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 4
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 5
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 6
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 7
  • Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540291
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
210

Описание товара Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80

Блок питания Zalman — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечат стабильное питание всех компонентов системы. С мощностью в 800 Вт этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных компонентов ПК, включая современные видеокарты, так как он оснащен двумя разъемами питания 6+2 pin специально для этой цели. Блок питания выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Охлаждение устройства обеспечивается одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную рабочую температуру и снижая риск перегрева. Отстегивающиеся кабели отсутствуют, однако доступное количество разъемов позволяет подключить все необходимые устройства, включая 8 разъемов SATA для накопителей и периферии. Для подключения материнской платы предусмотрен универсальный разъем питания 20+4 pin, а для процессора предусмотрено 8+4+4 pin, что дает гибкость в выборе различных конфигураций. Вес блока питания составляет 1,85 кг, что говорит о его прочности и надежности. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Zalman является достойным выбором для тех, кто ищет качественное питание без переплаты за лишние функции. Производится это устройство в Китае под брендом Zalman, который известен своей надежностью и инновационными решениями в области охлаждения и питания ПК. Данный блок питания предназначен для использования в персональных компьютерах и идеально подходит для сборок средней и высокой производительности.



Теги товара: ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечат стабильное питание всех компонентов системы. С мощностью в 800 Вт этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных компонентов ПК, включая современные видеокарты, так как он оснащен двумя разъемами питания 6+2 pin специально для этой цели. Блок питания выполнен в популярном форм-факторе ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Охлаждение устройства обеспечивается одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную рабочую температуру и снижая риск перегрева. Отстегивающиеся кабели отсутствуют, однако доступное количество разъемов позволяет подключить все необходимые устройства, включая 8 разъемов SATA для накопителей и периферии. Для подключения материнской платы предусмотрен универсальный разъем питания 20+4 pin, а для процессора предусмотрено 8+4+4 pin, что дает гибкость в выборе различных конфигураций. Вес блока питания составляет 1,85 кг, что говорит о его прочности и надежности. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Zalman является достойным выбором для тех, кто ищет качественное питание без переплаты за лишние функции. Производится это устройство в Китае под брендом Zalman, который известен своей надежностью и инновационными решениями в области охлаждения и питания ПК. Данный блок питания предназначен для использования в персональных компьютерах и идеально подходит для сборок средней и высокой производительности.


Теги товара: ATX, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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