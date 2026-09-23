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Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)

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Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 1
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 2
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 3
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 4
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 5
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 6
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 7
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 8
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 8
  • Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)
6 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)

Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU) - этот товар вы можете купить по цене 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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