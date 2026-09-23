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Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII

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Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII - фото 1
Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII - фото 1
  • Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529911
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
5 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
4

Описание товара Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII

Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII - купить по цене 5280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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