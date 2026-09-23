Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
Блок питания XPG - это надежное и производительное решение для вашего ПК, которое обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов системы. С мощностью в 750 Вт этот блок питания способен справиться с требовательными игровыми и профессиональными нагрузками. Продукт оснащен одним вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев и повышая долговечность устройства. XPG блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности и минимальных потерях энергии. Это не только способствует снижению нагрузки на электросеть, но и уменьшает энергозатраты, что делает его экологичным выбором. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные графические карты с высокими требованиями к энергоснабжению. Блок питания также поддерживает подключение к материнской плате через универсальный разъем 20+4 pin и к процессору через два дополнительных 4+4 pin разъема, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. С пятью SATA-коннекторами, данный блок питания легко интегрируется с различными накопителями данных и другими периферийными устройствами. Компактная конструкция и вес всего 0,97 кг облегчают установку и монтаж блока питания в корпусе любого размера. Блок питания XPG идеально подходит для сборки как игрового, так и профессионального рабочего ПК, сочетая в себе необходимые функциональные возможности с надежностью и эффективностью энергопотребления.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный, 750W
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