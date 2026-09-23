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Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)

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Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 1
Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 2
Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 3
Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 4
Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 1
  • Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 2
  • Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 3
  • Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 4
  • Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
6 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)

Блок питания XPG - это надежное и производительное решение для вашего ПК, которое обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов системы. С мощностью в 750 Вт этот блок питания способен справиться с требовательными игровыми и профессиональными нагрузками. Продукт оснащен одним вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев и повышая долговечность устройства. XPG блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности и минимальных потерях энергии. Это не только способствует снижению нагрузки на электросеть, но и уменьшает энергозатраты, что делает его экологичным выбором. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные графические карты с высокими требованиями к энергоснабжению. Блок питания также поддерживает подключение к материнской плате через универсальный разъем 20+4 pin и к процессору через два дополнительных 4+4 pin разъема, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. С пятью SATA-коннекторами, данный блок питания легко интегрируется с различными накопителями данных и другими периферийными устройствами. Компактная конструкция и вес всего 0,97 кг облегчают установку и монтаж блока питания в корпусе любого размера. Блок питания XPG идеально подходит для сборки как игрового, так и профессионального рабочего ПК, сочетая в себе необходимые функциональные возможности с надежностью и эффективностью энергопотребления.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания XPG - это надежное и производительное решение для вашего ПК, которое обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов системы. С мощностью в 750 Вт этот блок питания способен справиться с требовательными игровыми и профессиональными нагрузками. Продукт оснащен одним вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев и повышая долговечность устройства. XPG блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности и минимальных потерях энергии. Это не только способствует снижению нагрузки на электросеть, но и уменьшает энергозатраты, что делает его экологичным выбором. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать современные графические карты с высокими требованиями к энергоснабжению. Блок питания также поддерживает подключение к материнской плате через универсальный разъем 20+4 pin и к процессору через два дополнительных 4+4 pin разъема, обеспечивая широкую совместимость с различными системами. С пятью SATA-коннекторами, данный блок питания легко интегрируется с различными накопителями данных и другими периферийными устройствами. Компактная конструкция и вес всего 0,97 кг облегчают установку и монтаж блока питания в корпусе любого размера. Блок питания XPG идеально подходит для сборки как игрового, так и профессионального рабочего ПК, сочетая в себе необходимые функциональные возможности с надежностью и эффективностью энергопотребления.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU) - стоимость товара 6940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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