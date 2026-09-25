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Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI

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Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 1
Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 2
Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 3
Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 4
Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
  • Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 1
  • Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 2
  • Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 3
  • Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 4
  • Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х12
Вес, кг.
2.9

Описание товара Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI

**Блок питания MSI PRO A1000PL PCIE5 1000W: надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте своему компьютеру стабильное и надёжное питание с блоком питания MSI PRO A1000PL PCIE5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификацией 80PLUS Platinum этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать MSI PRO A1000PL PCIE5?** * **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 1000 Вт позволяет обеспечить питание даже самых требовательных систем. Сертификация 80PLUS Platinum и Cybenetics Platinum подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. * **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели упрощают сборку и организацию внутреннего пространства ПК, а также улучшают вентиляцию. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 12V 3.1 и PCIE5.1 делает блок питания совместимым с новейшими компонентами. * **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. * **Активная защита системы:** активный PFC помогает стабилизировать входное напряжение и улучшить качество питания.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания MSI PRO A1000PL PCIE5 1000W: надёжность и высокая производительность для вашего ПК** Обеспечьте своему компьютеру стабильное и надёжное питание с блоком питания MSI PRO A1000PL PCIE5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификацией 80PLUS Platinum этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность. **Почему стоит выбрать MSI PRO A1000PL PCIE5?** * **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 1000 Вт позволяет обеспечить питание даже самых требовательных систем. Сертификация 80PLUS Platinum и Cybenetics Platinum подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. * **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели упрощают сборку и организацию внутреннего пространства ПК, а также улучшают вентиляцию. * **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 12V 3.1 и PCIE5.1 делает блок питания совместимым с новейшими компонентами. * **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. * **Активная защита системы:** активный PFC помогает стабилизировать входное напряжение и улучшить качество питания.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI - по цене 10930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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