Top.Mail.Ru
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 1
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 2
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 3
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 4
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 5
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 6
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 7
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 1
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 2
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 3
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 4
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 5
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 6
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 7
  • Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 810 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
13 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, кг.
1.05

Описание товара Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold

Блок питания InWin – высокопроизводительное и надежное устройство, обеспечивающее стабильное энергообеспечение вашего компьютера. Его мощность составляет внушительные 1250 Вт, что делает его подходящим для сборки мощных игровых или рабочих станций. Весом в 3 кг, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 135 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и бесшумную работу благодаря активной системе охлаждения. Поддерживая современные требования, InWin предлагает до 8 разъемов питания видеокарты формата 6+2 pin, позволяя подключать самое современное графическое оборудование. Для материнских плат предусмотрен разъем 20+4 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных моделей на рынке. Разъемы SATA в количестве 12 штук обеспечат подключение необходимого количества накопителей и периферийных устройств. Блок питания InWin также оснащен двумя разъемами питания процессора формата 4+4 pin для совместимости с мощными многопоточными CPU. Опробованный и проверенный сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии, снижая потери тепла и обеспечивая более низкие эксплуатационные расходы. Идеально подходящий для мощных установок, блок питания InWin – это выбор надежности и высоких технологий для вашего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
135
Описание
Блок питания InWin – высокопроизводительное и надежное устройство, обеспечивающее стабильное энергообеспечение вашего компьютера. Его мощность составляет внушительные 1250 Вт, что делает его подходящим для сборки мощных игровых или рабочих станций. Весом в 3 кг, этот блок питания оснащен одним вентилятором размером 135 мм, что гарантирует эффективное охлаждение и бесшумную работу благодаря активной системе охлаждения. Поддерживая современные требования, InWin предлагает до 8 разъемов питания видеокарты формата 6+2 pin, позволяя подключать самое современное графическое оборудование. Для материнских плат предусмотрен разъем 20+4 pin, что обеспечивает совместимость с большинством современных моделей на рынке. Разъемы SATA в количестве 12 штук обеспечат подключение необходимого количества накопителей и периферийных устройств. Блок питания InWin также оснащен двумя разъемами питания процессора формата 4+4 pin для совместимости с мощными многопоточными CPU. Опробованный и проверенный сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии, снижая потери тепла и обеспечивая более низкие эксплуатационные расходы. Идеально подходящий для мощных установок, блок питания InWin – это выбор надежности и высоких технологий для вашего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...