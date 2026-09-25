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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE

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Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 1
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 2
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 3
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 4
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 5
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 6
Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 1
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 2
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 3
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 4
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 5
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 6
  • Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739126
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х12
Вес, кг.
3.6

Описание товара Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE

Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] характеризуется повышенной производительностью и долговечностью. Модель изготовлена из качественных и долговечных материалов и соответствует сертификации 80+ Gold, поэтому энергоэффективность достигает оптимальных показателей. Устройство рассчитано на общую мощность 1000 Вт, что подходит для производительных компьютерных систем. Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который работает в автоматическом режиме и своевременно отводит тепло. Гидравлический подшипник обеспечивает бесшумное вращение и долгий срок службы. Полностью модульный блок в компактном форм-факторе ATX позволяет разместить приспособление в любом месте. Провода имеют защитную оплетку и оптимальную длину.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 V2 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] характеризуется повышенной производительностью и долговечностью. Модель изготовлена из качественных и долговечных материалов и соответствует сертификации 80+ Gold, поэтому энергоэффективность достигает оптимальных показателей. Устройство рассчитано на общую мощность 1000 Вт, что подходит для производительных компьютерных систем. Блок питания GIGABYTE UD1000GM PG5 [GP-UD1000GM PG5] оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который работает в автоматическом режиме и своевременно отводит тепло. Гидравлический подшипник обеспечивает бесшумное вращение и долгий срок службы. Полностью модульный блок в компактном форм-факторе ATX позволяет разместить приспособление в любом месте. Провода имеют защитную оплетку и оптимальную длину.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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