Top.Mail.Ru
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х11
Вес, кг.
3.18

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold

Блок питания GamerStorm PN1200M ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN1200M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. СИЛА, КОТОРОЙ ТЫ МОЖЕШЬ ДОВЕРЯТЬ За счет японского основного электролитического конденсатора, активного компенсатора коэффициента мощности, полумостового преобразователя SRC LLC и топологии DC/DC блок питания PN1200M способен поддерживать время удержания не менее 16 мс при высокой нагрузке в 80%. ПИТАНИЕ PCI-E 5.1 Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN1200M обеспечивает мощность до 600 Вт для современных графических процессоров. ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР FDB PN1200M оснащен динамическим 135-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ В стандартную комплектацию PN1200M входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания GamerStorm PN1200M ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ Благодаря возможности обеспечивать удвоенную общую мощность системы в течение 0,1 мс случайные скачки напряжения никогда не будут проблемой. PN1200M обеспечит стабильное питание устаревших ПК и ПК следующего поколения. ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ Блок питания сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта 80 Plus Gold и обеспечивает 90%-процентную энергоэффективность при типичных нагрузках. СИЛА, КОТОРОЙ ТЫ МОЖЕШЬ ДОВЕРЯТЬ За счет японского основного электролитического конденсатора, активного компенсатора коэффициента мощности, полумостового преобразователя SRC LLC и топологии DC/DC блок питания PN1200M способен поддерживать время удержания не менее 16 мс при высокой нагрузке в 80%. ПИТАНИЕ PCI-E 5.1 Оснащенный высококачественным кабелем 12 В-2x6 с медным сердечником, устойчивым к температуре 105C, 16AWG, PN1200M обеспечивает мощность до 600 Вт для современных графических процессоров. ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР FDB PN1200M оснащен динамическим 135-миллиметровым вентилятором FDB, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей блока питания в охлаждении. ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ В стандартную комплектацию PN1200M входит множество всесторонних средств защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO и SIP.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 1200W Game Storm PN1200M Gen.5 80+ Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...