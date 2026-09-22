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Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W

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Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 1
Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 2
Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 3
Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 4
Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 2
  • Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 3
  • Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 4
  • Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723188
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W

**Блок питания ZM1000-ARX2 1000W, 80Plus Platinum (KR/EU)** Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-ARX2 мощностью 1000 Вт. Сертификация 80Plus Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери при преобразовании электроэнергии. **Почему стоит выбрать ZM1000-ARX2?** * **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК. * **Энергоэффективность:** сертификация 80Plus Platinum подтверждает, что блок питания эффективно использует электроэнергию, снижая расходы на электричество и тепловыделение. * **Надёжность:** высококачественные компоненты и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы. * **Совместимость:** модель KR/EU подходит для использования в большинстве регионов, что делает её универсальным решением для вашего компьютера. С блоком питания ZM1000-ARX2 ваш ПК будет работать стабильно и без перебоев. Инвестируйте в надёжность и производительность — выбирайте ZM1000-ARX2!



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ZM1000-ARX2 1000W, 80Plus Platinum (KR/EU)** Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-ARX2 мощностью 1000 Вт. Сертификация 80Plus Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери при преобразовании электроэнергии. **Почему стоит выбрать ZM1000-ARX2?** * **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК. * **Энергоэффективность:** сертификация 80Plus Platinum подтверждает, что блок питания эффективно использует электроэнергию, снижая расходы на электричество и тепловыделение. * **Надёжность:** высококачественные компоненты и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы. * **Совместимость:** модель KR/EU подходит для использования в большинстве регионов, что делает её универсальным решением для вашего компьютера. С блоком питания ZM1000-ARX2 ваш ПК будет работать стабильно и без перебоев. Инвестируйте в надёжность и производительность — выбирайте ZM1000-ARX2!


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W
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Отзывы


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