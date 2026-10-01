Блок питания Super Flower 1000W Leadex VII 80+ GOLD (SF-1000F14XG)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Super Flower 1000W Leadex VII 80+ GOLD (SF-1000F14XG)
Модель APB-500B8 относится к новейшей и самой современной бюджетной серии блоков питания CHIEFTEC VALUE, одной из лучших среди всех представленных решений на рынке по критериям цена / качество / эффективность. Блок обладает широким набором коннекторов и длинными родными кабелями, что упрощает сборку системы. Среди всего прочего, в нём присутствует тихий 120мм вентилятор с термоконтролем, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной нагрузке системы и обеспечивать РЕАЛЬНУЮ выходную мощность. APB-400B8 сертифицирован по стандартам CE, CB, T?V, EAC, имеет защиты AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и является оптимальным выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.
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