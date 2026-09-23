Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)
Блок питания ExeGate мощностью 450 Вт представляет собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего компьютера. Он оснащен одним 80-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное рассеивание тепла и поддержание оптимальной температуры даже при высоких нагрузках. Этот блок питания поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin, что делает его совместимым с широким спектром графических адаптеров. Для обеспечения универсальности подключения, ExeGate предлагает разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin, что делает его подходящим для большинства современных сборок. Кроме того, устройство имеет три разъема SATA, позволяя подключать различные накопители данных и оптические приводы. Блок питания ExeGate весит 1,26 кг и произведен в Китае, что подтверждает его доступность и высокое качество сборки. Отсутствие отстегивающихся кабелей компенсируется простой и надежной конструкцией, а наличие сертификата 80 PLUS Standard гарантирует высокий коэффициент полезного действия и экономичное энергопотребление. Этот блок питания станет отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и производительностью для своих ПК.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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