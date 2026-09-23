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Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)

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Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
60
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)

Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)



Теги товара: SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
60
Описание
Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)


Теги товара: SFX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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