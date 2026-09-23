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Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) купить с доставкой в Москве
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Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)

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Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 1
Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 2
Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 1
  • Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 2
  • Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
970

Описание товара Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)

Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)



Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)


Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC) - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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