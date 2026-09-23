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Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA)

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Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA) - фото 1
Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для телефона
  • Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA) - фото 1
  • Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486055
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Блок питания
Назначение
для телефона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
70

Описание товара Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA)

Блок питания Yealink T19/T21/T23/T40P/W52P необходим для применения с SIP-телефонами. Его подключение происходит к стандартной розетке. Входное напряжение может составлять от 100 до 240 В. Внутренние компоненты блока питания Yealink T19/T21/T23/T40P/W52P трансформируют ток. Напряжение на выходе составляет 5 В, а сила тока – 0.6 А. Блок питания обеспечит телефон электрической энергией для полноценной работы. Кабель у него качественный, прочная оплетка не порвется при продолжительной эксплуатации адаптера.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Yealink 5VDC (PA 5VDC 600MA)




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Блок питания
Назначение
для телефона
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Yealink T19/T21/T23/T40P/W52P необходим для применения с SIP-телефонами. Его подключение происходит к стандартной розетке. Входное напряжение может составлять от 100 до 240 В. Внутренние компоненты блока питания Yealink T19/T21/T23/T40P/W52P трансформируют ток. Напряжение на выходе составляет 5 В, а сила тока – 0.6 А. Блок питания обеспечит телефон электрической энергией для полноценной работы. Кабель у него качественный, прочная оплетка не порвется при продолжительной эксплуатации адаптера.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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