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Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12

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Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 - фото 1
Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109289
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х18х12
Вес, кг.
1.03

Описание товара Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12

Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12



Теги товара: ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный блок питания для базовых сборок. Тянет офисные ПК, медиацентры и нетребовательные системы без перегрузок. Стабильное напряжение, защита от короткого замыкания, вентилятор работает тихо. Провода достаточной длины для удобного монтажа. За свои деньги — честный и безотказный вариант. Рекомендую как экономичное решение для простых задач.



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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12


Теги товара: ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный блок питания для базовых сборок. Тянет офисные ПК, медиацентры и нетребовательные системы без перегрузок. Стабильное напряжение, защита от короткого замыкания, вентилятор работает тихо. Провода достаточной длины для удобного монтажа. За свои деньги — честный и безотказный вариант. Рекомендую как экономичное решение для простых задач.


Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W -12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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