Блок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 362942
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.15
Описание товара Блок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
Блок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black - по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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