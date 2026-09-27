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Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)

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Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
860

Описание товара Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)

Блок питания ExeGate предназначен для надежного и эффективного обеспечения энергией вашего персонального компьютера. Этот блок питания имеет мощность 650 Вт и оборудован одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальный баланс между охлаждением и уровнем шума во время работы. Вес устройства составляет 1,45 кг, и это прочное устройство идеально подходит для стандартных ПК. Блок питания поддерживает подключение видеокарт, предоставляя два разъема 6+2 pin, а также оснащен разъемами для питания материнской платы 20+4 pin и процессора 2 x 4+4 pin, благодаря чему поддерживается стабильная работа самых требовательных компонентов системы. Дополнительно он оборудован пятью разъемами SATA, что позволяет подключать множество накопительных устройств. Несмотря на отсутствие модульных кабелей и сертификата энергоэффективности 80 PLUS, блок питания ExeGate обеспечивает стабильную работу системы. Он произведен в Китае и представляет собой надежное решение от авторитетного бренда в сфере комплектующих для ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate предназначен для надежного и эффективного обеспечения энергией вашего персонального компьютера. Этот блок питания имеет мощность 650 Вт и оборудован одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальный баланс между охлаждением и уровнем шума во время работы. Вес устройства составляет 1,45 кг, и это прочное устройство идеально подходит для стандартных ПК. Блок питания поддерживает подключение видеокарт, предоставляя два разъема 6+2 pin, а также оснащен разъемами для питания материнской платы 20+4 pin и процессора 2 x 4+4 pin, благодаря чему поддерживается стабильная работа самых требовательных компонентов системы. Дополнительно он оборудован пятью разъемами SATA, что позволяет подключать множество накопительных устройств. Несмотря на отсутствие модульных кабелей и сертификата энергоэффективности 80 PLUS, блок питания ExeGate обеспечивает стабильную работу системы. Он произведен в Китае и представляет собой надежное решение от авторитетного бренда в сфере комплектующих для ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS) - по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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