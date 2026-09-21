Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3
KINGPRICE представляет компактный блок питания форм-фактора TFX — отличное решение для сборки небольшого, но производительного ПК. Мощность 350 Вт подойдёт для офисных и домашних компьютеров, обеспечивая стабильную работу системы. Один активный вентилятор диаметром 80 мм поддерживает эффективное охлаждение и сохраняет комфортную температуру даже при длительной нагрузке. Разъёмы 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора делают блок питания универсальным для большинства современных конфигураций. Удобный разъём 6+2 pin позволит подключить совместимую видеокарту. Три разъёма SATA подходят для подключения SSD, жёстких дисков и других накопителей. Стабильная работа, надежность и компактность — вот что отличает блок питания KINGPRICE для ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-UN600 (EX244556RUS)
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитБлок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитБлок питания Exegate PS350 350W (ES279024RUS)
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 450W PMP-450ATX (6153674)
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPXE +PFC (EX221639RUS) Black
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитБлок питания FORMULA / Formula ATX 350W VX PLUS
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитБлок питания MikroTik 24HPOW 24V 2.5A
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитБлок питания Formula ATX 350W FX-350
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Отзывы о товаре Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3