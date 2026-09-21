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Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 купить с доставкой в Москве
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Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3

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Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 1
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 2
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 3
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 4
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 5
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 6
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 7
Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 1
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 2
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 3
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 4
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 5
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 6
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 7
  • Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714465
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3

KINGPRICE представляет компактный блок питания форм-фактора TFX — отличное решение для сборки небольшого, но производительного ПК. Мощность 350 Вт подойдёт для офисных и домашних компьютеров, обеспечивая стабильную работу системы. Один активный вентилятор диаметром 80 мм поддерживает эффективное охлаждение и сохраняет комфортную температуру даже при длительной нагрузке. Разъёмы 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора делают блок питания универсальным для большинства современных конфигураций. Удобный разъём 6+2 pin позволит подключить совместимую видеокарту. Три разъёма SATA подходят для подключения SSD, жёстких дисков и других накопителей. Стабильная работа, надежность и компактность — вот что отличает блок питания KINGPRICE для ПК.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, TFX

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice TFX 350W KPPSU350-TFXV3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
KINGPRICE представляет компактный блок питания форм-фактора TFX — отличное решение для сборки небольшого, но производительного ПК. Мощность 350 Вт подойдёт для офисных и домашних компьютеров, обеспечивая стабильную работу системы. Один активный вентилятор диаметром 80 мм поддерживает эффективное охлаждение и сохраняет комфортную температуру даже при длительной нагрузке. Разъёмы 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора делают блок питания универсальным для большинства современных конфигураций. Удобный разъём 6+2 pin позволит подключить совместимую видеокарту. Три разъёма SATA подходят для подключения SSD, жёстких дисков и других накопителей. Стабильная работа, надежность и компактность — вот что отличает блок питания KINGPRICE для ПК.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, TFX
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