Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 400W 400PPE ATX black (EX260638RUS)
Блок питания ExeGate мощностью 400 Вт представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. Этот блок питания оснащен одним активным 120 мм вентилятором, который обеспечивает эффективное охлаждение и поддерживает стабильную работу системы. Основные характеристики блока питания включают в себя разъемы питания видеокарты 2x6+2 pin, что позволяет подключать современные графические карты, а также разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4+4 pin. Для подключения накопителей в устройстве предусмотрено пять разъемов SATA. Все кабели в блоке питания несъемные, что делает его простым и удобным в установке и эксплуатации. Хотя данный блок питания и не имеет сертификата 80 PLUS, его характеристики позволяют обеспечить хорошую производительность и стабильное питание компонентов вашей системы. Блок питания производится в Китае под брендом ExeGate, который известен своим качеством и надежностью продукции. Благодаря своему весу в 1,7 кг и прочной конструкции, блок питания ExeGate становится идеальным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различного уровня.
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Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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