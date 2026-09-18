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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX (6106507) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX (6106507)

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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX (6106507)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288333
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х9
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания Powerman 400W PM-400ATX (6106507)

Форм-фактор: ATX. Защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. Стандарт: ATX12V 2.2. Нет PFC. Совместимость: корпуса ES серии.



Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Powerman 400W PM-400ATX (6106507)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Форм-фактор: ATX. Защита от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. Стандарт: ATX12V 2.2. Нет PFC. Совместимость: корпуса ES серии.


Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
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Отзывы


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