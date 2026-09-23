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Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)

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Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625145
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)

Блок питания ExeGate - это надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С его мощностью в 700 Вт он способен обеспечить стабильную работу даже самых требовательных систем. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно охлаждает компоненты, предотвращая перегрев и сохраняя оптимальную производительность. Ключевые характеристики блока питания включают наличие разъема 20+4 pin для материнской платы, что делает его совместимым с большинством современных систем. Для питания процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, а наличие разъема 6+2 pin позволяет подключать видеокарты, требующие дополнительного питания. Кроме того, устройство оборудовано тремя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Весит блок питания всего 0,85 кг и производится в Китае под брендом ExeGate. Хотя устройство не имеет сертификата 80 PLUS, оно предлагает оптимальный баланс между ценой и качественной производительностью. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами для обеспечения работы вашего ПК без необходимости использования дополнительных переходников. Это делает его идеальным вариантом для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для сборки или модернизации компьютера.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate - это надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С его мощностью в 700 Вт он способен обеспечить стабильную работу даже самых требовательных систем. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно охлаждает компоненты, предотвращая перегрев и сохраняя оптимальную производительность. Ключевые характеристики блока питания включают наличие разъема 20+4 pin для материнской платы, что делает его совместимым с большинством современных систем. Для питания процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, а наличие разъема 6+2 pin позволяет подключать видеокарты, требующие дополнительного питания. Кроме того, устройство оборудовано тремя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Весит блок питания всего 0,85 кг и производится в Китае под брендом ExeGate. Хотя устройство не имеет сертификата 80 PLUS, оно предлагает оптимальный баланс между ценой и качественной производительностью. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами для обеспечения работы вашего ПК без необходимости использования дополнительных переходников. Это делает его идеальным вариантом для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для сборки или модернизации компьютера.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS) - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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