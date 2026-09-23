Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 700W XP700 ATX black (EX259609RUS)
Блок питания ExeGate - это надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С его мощностью в 700 Вт он способен обеспечить стабильную работу даже самых требовательных систем. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно охлаждает компоненты, предотвращая перегрев и сохраняя оптимальную производительность. Ключевые характеристики блока питания включают наличие разъема 20+4 pin для материнской платы, что делает его совместимым с большинством современных систем. Для питания процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, а наличие разъема 6+2 pin позволяет подключать видеокарты, требующие дополнительного питания. Кроме того, устройство оборудовано тремя разъемами SATA для подключения жестких дисков и других накопителей. Весит блок питания всего 0,85 кг и производится в Китае под брендом ExeGate. Хотя устройство не имеет сертификата 80 PLUS, оно предлагает оптимальный баланс между ценой и качественной производительностью. Блок питания оснащен всеми необходимыми разъемами для обеспечения работы вашего ПК без необходимости использования дополнительных переходников. Это делает его идеальным вариантом для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для сборки или модернизации компьютера.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
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