Top.Mail.Ru
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 1
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 2
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 3
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 1
  • Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 2
  • Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 3
  • Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584397
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)
2 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)

Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Стандарт ATX12V 2.2 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а размер вентилятора 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Блок питания PowerMan PM-500ATX-F оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора - 4+4-pin CPU. Кроме того, блок питания имеет 2 разъема 6-pin PCI-E для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex), 5 разъемов 15-pin SATA для жестких дисков и оптических приводов, а также 1 разъем 4-pin Floppy. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания PowerMan PM-500ATX-F обеспечивает эффективную работу и надежное питание вашего компьютера. Длина кабеля питания материнской платы составляет 35 см, что обеспечивает удобство в установке и подключении. Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество. Благодаря своим характеристикам и функционалу, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже в самых требовательных условиях. Надежность, эффективность и удобство использования - вот что делает блок питания PowerMan PM-500ATX-F отличным выбором для вашего ПК.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Стандарт ATX12V 2.2 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а размер вентилятора 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Блок питания PowerMan PM-500ATX-F оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора - 4+4-pin CPU. Кроме того, блок питания имеет 2 разъема 6-pin PCI-E для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex), 5 разъемов 15-pin SATA для жестких дисков и оптических приводов, а также 1 разъем 4-pin Floppy. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания PowerMan PM-500ATX-F обеспечивает эффективную работу и надежное питание вашего компьютера. Длина кабеля питания материнской платы составляет 35 см, что обеспечивает удобство в установке и подключении. Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество. Благодаря своим характеристикам и функционалу, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже в самых требовательных условиях. Надежность, эффективность и удобство использования - вот что делает блок питания PowerMan PM-500ATX-F отличным выбором для вашего ПК.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...