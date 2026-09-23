Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)
Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Стандарт ATX12V 2.2 гарантирует совместимость с большинством современных систем, а размер вентилятора 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу. Блок питания PowerMan PM-500ATX-F оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора - 4+4-pin CPU. Кроме того, блок питания имеет 2 разъема 6-pin PCI-E для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex), 5 разъемов 15-pin SATA для жестких дисков и оптических приводов, а также 1 разъем 4-pin Floppy. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания PowerMan PM-500ATX-F обеспечивает эффективную работу и надежное питание вашего компьютера. Длина кабеля питания материнской платы составляет 35 см, что обеспечивает удобство в установке и подключении. Блок питания 500W PowerMan PM-500ATX-F - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество. Благодаря своим характеристикам и функционалу, он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже в самых требовательных условиях. Надежность, эффективность и удобство использования - вот что делает блок питания PowerMan PM-500ATX-F отличным выбором для вашего ПК.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
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