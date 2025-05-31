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Блок питания Ginzzu SB450 12CM купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ginzzu SB450 12CM

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Блок питания Ginzzu SB450 12CM - фото 1
Блок питания Ginzzu SB450 12CM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Ginzzu SB450 12CM - фото 1
  • Блок питания Ginzzu SB450 12CM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Ginzzu SB450 12CM
1 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.46

Описание товара Блок питания Ginzzu SB450 12CM

Блок питания Ginzzu — надежный элемент для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всей системы. С мощностью 450 Вт этот блок питания способен поддерживать работу компонентов требовательных к энергии, при этом поддерживая оптимальный уровень потребления. В конструкции блока питания предусмотрен один высокопроизводительный вентилятор, который обеспечивает активное охлаждение, что способствует поддержанию комфортного температурного режима и продлевает срок службы устройства. Разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4 pin обеспечивают совместимость с широким спектром современных материнских плат и процессоров. Дополнительно, блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что позволяет подключать многочисленные накопители данных, такие как жесткие диски и SSD, обеспечивая гибкость и возможности для расширения системы хранения данных. Созданный специально для ПК, блок питания Ginzzu станет отличным выбором как для сборки нового компьютера, так и для обновления существующего, благодаря своему продуманному функционалу, прочной конструкции и надежной работе.



Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu SB450 12CM

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
На фото при заказе была кнопка вкл.выкл. ,при пооучении не обнаружили.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания хороший, работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я ожидал, что блок будет с кнопкой как на картинке, жаль нету, старая ревизия, наверно. Пластмасса хлипковата у разъемов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Думал будет подрыв, но БП оказался неплохим для скромной игровой конфигурации и практически бесшумным
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
максимально дешёвый что можно ожидать
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок норм. Поставил, включил, забыл. Советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
сделан неплохо, работает тихо, для офисника вполне подойдет
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, но есть одно но, 1 из SATA разъемов перестал работать
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Семён А.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал лучшего, но за эти деньги сойдёт. Провода тонкие и нет питания на видеокарту. Блок лёгкий. Скорее всего у него не 450W, а скорее 300-350. Работает тихо. В целом, получил что хотел. Мне как раз такой и нужен под офисник. Если вам для игр, то у них есть недорогой с бронзовым сертификатом. В целом Гинзу компания неплохая. Брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Стас С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо всё поняла спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
боряныч

Достоинства:


Комментарий:
при первом включении не взорвался а это уже успех! за такие деньги не ждите чуда! этот блок питания нужен только для древних бабушкиных компов. внутрянка блока почти пустая не о каких плюшках которые есть в нормальных блоках питания тут конечно же нет, но я повторюсь - ЦЕНА! так что я знал что брал и это работает и хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень просто, чувства надёжности абсолютно не вызывает, но работает. Посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
нужен был на 4пин питание проца для дешёвой сборки
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает всё отлично, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
на фото была кнопка вкл/выкл а по факту без кнопки, а так все норм работает
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Вероника В.

Достоинства:


Комментарий:
все замечательно - работает, подключилось все без проблем. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,минус нет кнопки включения на блоке питания
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет , хороший БП, но нету доп.питанияз
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный китайский блок для малого компа. По 12 вольтовой линии там 350 ватт. Брал для офисного ПК, надеюсь пойдёт. весит мало, но возможно для такой мощности это нормально (не нужны лишнии радиаторы), сравнивал по весу gamemax 700W. По комлектации только бумажка-инструкция и обычная коробка, даже пару стяжек за копейку не дали. Проверю в сборке, отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пластиком не пахнет при работе, но лёгкий и провода тонкие.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Ginzzu — надежный элемент для вашего персонального компьютера, обеспечивающий стабильную и эффективную работу всей системы. С мощностью 450 Вт этот блок питания способен поддерживать работу компонентов требовательных к энергии, при этом поддерживая оптимальный уровень потребления. В конструкции блока питания предусмотрен один высокопроизводительный вентилятор, который обеспечивает активное охлаждение, что способствует поддержанию комфортного температурного режима и продлевает срок службы устройства. Разъем питания материнской платы 20+4 pin и процессора 4 pin обеспечивают совместимость с широким спектром современных материнских плат и процессоров. Дополнительно, блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что позволяет подключать многочисленные накопители данных, такие как жесткие диски и SSD, обеспечивая гибкость и возможности для расширения системы хранения данных. Созданный специально для ПК, блок питания Ginzzu станет отличным выбором как для сборки нового компьютера, так и для обновления существующего, благодаря своему продуманному функционалу, прочной конструкции и надежной работе.


Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
На фото при заказе была кнопка вкл.выкл. ,при пооучении не обнаружили.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания хороший, работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я ожидал, что блок будет с кнопкой как на картинке, жаль нету, старая ревизия, наверно. Пластмасса хлипковата у разъемов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Думал будет подрыв, но БП оказался неплохим для скромной игровой конфигурации и практически бесшумным
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
максимально дешёвый что можно ожидать
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок норм. Поставил, включил, забыл. Советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
сделан неплохо, работает тихо, для офисника вполне подойдет
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, но есть одно но, 1 из SATA разъемов перестал работать
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Семён А.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал лучшего, но за эти деньги сойдёт. Провода тонкие и нет питания на видеокарту. Блок лёгкий. Скорее всего у него не 450W, а скорее 300-350. Работает тихо. В целом, получил что хотел. Мне как раз такой и нужен под офисник. Если вам для игр, то у них есть недорогой с бронзовым сертификатом. В целом Гинзу компания неплохая. Брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Стас С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро всё целое упаковано хорошо всё поняла спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
боряныч

Достоинства:


Комментарий:
при первом включении не взорвался а это уже успех! за такие деньги не ждите чуда! этот блок питания нужен только для древних бабушкиных компов. внутрянка блока почти пустая не о каких плюшках которые есть в нормальных блоках питания тут конечно же нет, но я повторюсь - ЦЕНА! так что я знал что брал и это работает и хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень просто, чувства надёжности абсолютно не вызывает, но работает. Посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
нужен был на 4пин питание проца для дешёвой сборки
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает всё отлично, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
на фото была кнопка вкл/выкл а по факту без кнопки, а так все норм работает
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Вероника В.

Достоинства:


Комментарий:
все замечательно - работает, подключилось все без проблем. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,минус нет кнопки включения на блоке питания
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пойдет , хороший БП, но нету доп.питанияз
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный китайский блок для малого компа. По 12 вольтовой линии там 350 ватт. Брал для офисного ПК, надеюсь пойдёт. весит мало, но возможно для такой мощности это нормально (не нужны лишнии радиаторы), сравнивал по весу gamemax 700W. По комлектации только бумажка-инструкция и обычная коробка, даже пару стяжек за копейку не дали. Проверю в сборке, отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пластиком не пахнет при работе, но лёгкий и провода тонкие.


Блок питания Ginzzu SB450 12CM - по цене 1310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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