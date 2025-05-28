Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 296836
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
740
Описание товара Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
работает)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше времени. Без коробки, но упакован хорошо. Поставил на комп, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает
Достоинства:
Комментарий:
в работе еще нп проверял.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает не знаю на долго ли
Достоинства:
Комментарий:
в целом, хорошо, что хоть рабоатет
Достоинства:
Комментарий:
работает,нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
качество и цена
Достоинства:
Комментарий:
блок питания, хорошее, рабочее. просто у меня материнка слабая,надо купить мощный компьютер. из-за чего я покупал блок питания, айтишники говорили, что мощному вату компьютер будет хорошо работать.айтишники ошиблись.. из-за этого пришлось вернуть назад.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок. Качественный. Посмотрим на надёжность.
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
работает)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл раньше времени. Без коробки, но упакован хорошо. Поставил на комп, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает
Достоинства:
Комментарий:
в работе еще нп проверял.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает не знаю на долго ли
Достоинства:
Комментарий:
в целом, хорошо, что хоть рабоатет
Достоинства:
Комментарий:
работает,нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
качество и цена
Достоинства:
Комментарий:
блок питания, хорошее, рабочее. просто у меня материнка слабая,надо купить мощный компьютер. из-за чего я покупал блок питания, айтишники говорили, что мощному вату компьютер будет хорошо работать.айтишники ошиблись.. из-за этого пришлось вернуть назад.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества,быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок. Качественный. Посмотрим на надёжность.