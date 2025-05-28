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Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black

13 Отзывы
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Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 1
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 2
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 3
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
1 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
740

Описание товара Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black

Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает)
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше времени. Без коробки, но упакован хорошо. Поставил на комп, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
в работе еще нп проверял.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2023
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально работает не знаю на долго ли
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Ринат К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом, хорошо, что хоть рабоатет
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2022
Халатян Юрий

Достоинства:


Комментарий:
работает,нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Иса

Достоинства:


Комментарий:
качество и цена
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2022
Фирдус Х.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания, хорошее, рабочее. просто у меня материнка слабая,надо купить мощный компьютер. из-за чего я покупал блок питания, айтишники говорили, что мощному вату компьютер будет хорошо работать.айтишники ошиблись.. из-за этого пришлось вернуть назад.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2020
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества,быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2020
Тамерлан Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок. Качественный. Посмотрим на надёжность.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает)
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше времени. Без коробки, но упакован хорошо. Поставил на комп, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
в работе еще нп проверял.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2023
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально работает не знаю на долго ли
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Ринат К.

Достоинства:


Комментарий:
в целом, хорошо, что хоть рабоатет
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2022
Халатян Юрий

Достоинства:


Комментарий:
работает,нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2022
Иса

Достоинства:


Комментарий:
качество и цена
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2022
Фирдус Х.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания, хорошее, рабочее. просто у меня материнка слабая,надо купить мощный компьютер. из-за чего я покупал блок питания, айтишники говорили, что мощному вату компьютер будет хорошо работать.айтишники ошиблись.. из-за этого пришлось вернуть назад.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2020
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества,быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2020
Тамерлан Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок. Качественный. Посмотрим на надёжность.


Блок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black - по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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