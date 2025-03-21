Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
740
Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
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Теги товара: Немодульный
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Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Не то чтобы зря покупал, проблема оказалась в том, что сдохла материнка. Данный бп я полностью разобрал и рассмотрел, простенький, самое то для офисника, пайка местами кривокосо но главное что работает!) Решил оставить т.к всё равно комп на работу собирать придётся.
Достоинства:
Комментарий:
лёгенький, 500 ватт там даже близко нет
Достоинства:
Комментарий:
БП рабочий но упаковка была плохая (там была 1 слой пупырчатой пленки)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время спасибо продавцу. Подключили всё работает.
Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS) Black
Достоинства:
Комментарий:
Не то чтобы зря покупал, проблема оказалась в том, что сдохла материнка. Данный бп я полностью разобрал и рассмотрел, простенький, самое то для офисника, пайка местами кривокосо но главное что работает!) Решил оставить т.к всё равно комп на работу собирать придётся.
Достоинства:
Комментарий:
лёгенький, 500 ватт там даже близко нет
Достоинства:
Комментарий:
БП рабочий но упаковка была плохая (там была 1 слой пупырчатой пленки)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время спасибо продавцу. Подключили всё работает.