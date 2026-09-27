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Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)

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Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х12
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)

Блок питания ExeGate представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью в 500 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание всех компонентов вашей системы. Он оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и оптимальную тепловую производительность. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, ExeGate демонстрирует высокую надежность и долговечность в ежедневной эксплуатации. Особенностью данного блока питания является поддержка различных разъемов: 20+4 pin для питания материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет подключать большинство современных компонентов. Четыре разъема SATA обеспечивают подключение до четырех устройств хранения данных, таких как жесткие диски и SSD, что делает его идеальным для стандартных конфигураций ПК. Вес блока питания составляет 1,74 кг, и при производстве данного устройства использованы передовые технологии, что делает его отличным выбором с точки зрения соотношения цены и качества. Изготовленный в Китае под брендом ExeGate, этот блок питания создан специально для использования в настольных персональных компьютерах, удовлетворяя повседневные потребности большинства пользователей.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate представляет собой надежное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью в 500 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание всех компонентов вашей системы. Он оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение и оптимальную тепловую производительность. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, ExeGate демонстрирует высокую надежность и долговечность в ежедневной эксплуатации. Особенностью данного блока питания является поддержка различных разъемов: 20+4 pin для питания материнской платы, 4+4 pin для процессора и 6+2 pin для видеокарты, что позволяет подключать большинство современных компонентов. Четыре разъема SATA обеспечивают подключение до четырех устройств хранения данных, таких как жесткие диски и SSD, что делает его идеальным для стандартных конфигураций ПК. Вес блока питания составляет 1,74 кг, и при производстве данного устройства использованы передовые технологии, что делает его отличным выбором с точки зрения соотношения цены и качества. Изготовленный в Китае под брендом ExeGate, этот блок питания создан специально для использования в настольных персональных компьютерах, удовлетворяя повседневные потребности большинства пользователей.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS) - по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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