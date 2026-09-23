Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 750W 750PPX black (EX292336RUS)
Блок питания ExeGate представляет собой надежное и мощное решение для вашего ПК. Он характеризуется высокой мощностью в 750 Вт и весом в 0,85 кг, что делает его оптимальным выбором для домашних и офисных систем. Оснащенный одним мощным вентилятором размером 140 мм и активной системой охлаждения, он обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу в любых условиях. Этот блок питания подходит для современных видеокарт благодаря наличию шести разъемов 6+2 pin для их питания. Для подключения к системной плате используется стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора предоставлены два разъема 4+4 pin, что гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат и процессоров. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что облегчает сборку и улучшает управление кабелями внутри корпуса. Восемь разъемов SATA позволят подключить множество накопителей и других компонентов, поддерживая современную конфигурацию вашего ПК. Блок питания ExeGate не имеет сертификата 80 PLUS, но это компенсируется его привлекательной ценой и функциональностью. Изготовленный в Китае, он соответствует высоким стандартам качества бренда ExeGate. Это отличное решение для пользователей, стремящихся создать производительную и стабильную компьютерную систему.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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