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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White

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Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714394
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.81

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White

Deepcool представляет блок питания мощностью 450 Вт — удачный выбор для надёжной работы вашего ПК. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла даже при полной нагрузке, а тихая работа не отвлечёт от важных дел. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, блок питания экономично расходует энергию. Универсальные разъёмы 2x(6+2) pin позволят запитать современные видеокарты, а 6 разъёмов SATA дадут свободу при подключении накопителей. Стандартный форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов, а разъёмы питания процессора 4+4 pin и материнской платы 20+4 pin обеспечат совместимость с различными конфигурациями.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 450W PF450 V2 80+ White




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Deepcool представляет блок питания мощностью 450 Вт — удачный выбор для надёжной работы вашего ПК. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла даже при полной нагрузке, а тихая работа не отвлечёт от важных дел. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, блок питания экономично расходует энергию. Универсальные разъёмы 2x(6+2) pin позволят запитать современные видеокарты, а 6 разъёмов SATA дадут свободу при подключении накопителей. Стандартный форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов, а разъёмы питания процессора 4+4 pin и материнской платы 20+4 pin обеспечат совместимость с различными конфигурациями.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX
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