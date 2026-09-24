Блок питания ExeGate 800W M800 (EX292239RUS)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 717463
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3 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, кг.
1.58
Описание товара Блок питания ExeGate 800W M800 (EX292239RUS)
Блок питания ExeGate серии M предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Silver
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Блок питания ExeGate серии M предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания ExeGate 800W M800 (EX292239RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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