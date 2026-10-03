Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
Блок питания POWERMAN представляет собой надежное и эффективное решение для питания вашего ПК, обеспечивая стабильную и безопасную работу всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью в 500 Вт, что делает его отличным выбором для большинства персональных компьютеров, в том числе для сборок с высокопроизводительными компонентами. Одним из основных преимуществ блока питания POWERMAN является наличие одного активного вентилятора, который обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая оптимальный температурный режим при любом уровне нагрузки. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, данный блок питания гарантирует высокий уровень энергетической эффективности, что позволяет уменьшить затраты на электроэнергию и продлить срок службы устройства. Блок питания POWERMAN поддерживает питание видеокарт с помощью двух разъемов 6+2 pin, что делает его совместимым с современными мощными графическими адаптерами. Кроме того, он оснащен разъемом питания материнской платы 20+4 pin и пятью разъемами SATA для подключения различных устройств хранения и периферии. В целом, блок питания POWERMAN предназначен для использования в персональных компьютерах и представляет собой надежное решение, обеспечивающее качественное питание и защиту всех компонентов вашей системы.
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Теги товара: ATX, Немодульный, 500W
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Теги товара: ATX, Немодульный, 500W
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