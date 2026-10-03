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Блок питания Ginzzu 500W PC500 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ginzzu 500W PC500

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Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 1
Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 500W PC500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Ginzzu 500W PC500
2 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х19х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Блок питания Ginzzu 500W PC500

В серии Core, Chieftec выводит на рынок новый блок питания с сертификатом по КПД 80 PLUS Gold, гарантирующим лучшее соотношение цены и качества. Цель блоков питания серии Core - это показать вызывающую уважение комбинацию производительности, КПД и надежности. С выходом тока, варьирующегося от 500 W до 700 W, этот продукт идеально подходит для пользователей, которые хотят получить очень серьезный выход по току по самой выгодной цене.



Теги товара: ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 500W PC500




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
В серии Core, Chieftec выводит на рынок новый блок питания с сертификатом по КПД 80 PLUS Gold, гарантирующим лучшее соотношение цены и качества. Цель блоков питания серии Core - это показать вызывающую уважение комбинацию производительности, КПД и надежности. С выходом тока, варьирующегося от 500 W до 700 W, этот продукт идеально подходит для пользователей, которые хотят получить очень серьезный выход по току по самой выгодной цене.


Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ginzzu 500W PC500 - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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