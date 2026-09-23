Блок питания Formula ATX 550W (FX-550)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
В наличии
Код товара: 602926
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок питания Formula ATX 550W (FX-550)
Блок питания Formula ATX 550W (FX-550)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 500W PC500
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитБлок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-600FK 600W
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF400 400W (R-PF400D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W M800 (EX292239RUS)
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-XEII
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитБлок питания ExeGate ATX 900W (EX292155RUS-OEM-S)
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(P...
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Formula ATX 550W (FX-550)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный
Блок питания Formula ATX 550W (FX-550) - купить по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 550W (FX-550)