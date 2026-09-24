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Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White

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Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 9
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 10
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 11
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 12
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 13
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 14
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 15
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 16
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 17
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 18
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 19
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 9
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 10
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 11
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 12
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 13
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 14
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 15
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 16
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 17
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 18
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 19
  • Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714395
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.81

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White

Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80 PLUS (R-PF500D-HA0B-WDEU) идеально подходит для сборки стабильной системы, где требуется надежное энергоснабжение без перебоев. Этот компонент обеспечивает совместимость с большинством конфигураций благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, который оптимизирует потребление и снижает нагрузку на сеть. Блок питания для пк с такой конструкцией позволяет запускать требовательные задачи, от повседневного использования до игр, сохраняя баланс между производительностью и расходом ресурсов. Внутри блока установлен 120-миллиметровый вентилятор, который эффективно отводит тепло при минимальном шуме, делая работу системы комфортной даже в небольших помещениях. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует эффективность не ниже 80% на нагрузках от 20% до 100%, что помогает экономить на электричестве без потери мощности. Блок питания 480W в базовых сценариях справляется с нагрузкой, но здесь мощность достигает 500 Вт, с разъемами 20+4 pin для материнской платы, одним 4+4-pin для процессора, двумя 6+2-pin PCI-E для видеокарты, двумя 4-pin Molex и шестью SATA для накопителей и периферии. Длина кабеля к плате 55 см, что упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера такого уровня подойдет энтузиастам и пользователям, собирающим среднебюджетные ПК для работы или развлечений, где важны долговечность и простота подключения. Активный PFC и качественные разъемы минимизируют риски перегрева или нестабильности, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию на протяжении лет. Благодаря этим характеристикам, система остается надежной в длительных сессиях, без лишних затрат на обслуживание.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80+ White




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool ATX 500W PF500 V2 80 PLUS (R-PF500D-HA0B-WDEU) идеально подходит для сборки стабильной системы, где требуется надежное энергоснабжение без перебоев. Этот компонент обеспечивает совместимость с большинством конфигураций благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, который оптимизирует потребление и снижает нагрузку на сеть. Блок питания для пк с такой конструкцией позволяет запускать требовательные задачи, от повседневного использования до игр, сохраняя баланс между производительностью и расходом ресурсов. Внутри блока установлен 120-миллиметровый вентилятор, который эффективно отводит тепло при минимальном шуме, делая работу системы комфортной даже в небольших помещениях. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует эффективность не ниже 80% на нагрузках от 20% до 100%, что помогает экономить на электричестве без потери мощности. Блок питания 480W в базовых сценариях справляется с нагрузкой, но здесь мощность достигает 500 Вт, с разъемами 20+4 pin для материнской платы, одним 4+4-pin для процессора, двумя 6+2-pin PCI-E для видеокарты, двумя 4-pin Molex и шестью SATA для накопителей и периферии. Длина кабеля к плате 55 см, что упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера такого уровня подойдет энтузиастам и пользователям, собирающим среднебюджетные ПК для работы или развлечений, где важны долговечность и простота подключения. Активный PFC и качественные разъемы минимизируют риски перегрева или нестабильности, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию на протяжении лет. Благодаря этим характеристикам, система остается надежной в длительных сессиях, без лишних затрат на обслуживание.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 500W
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Отзывы


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