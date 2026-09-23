Блок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 501843
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х11
Вес, г.
150
Описание товара Блок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
Блок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
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Теги товара: Немодульный
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Блок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания 1stPlayer PS-550FK 550W - по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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